Konkurs ma na celu zachęcenie uczniów szkół podstawowych do aktywnego czytania oraz rozwijania umiejętności czytelniczych poprzez angażujące i kreatywne zadania.

“Szkoła Czytelników” z ciekawym zadaniem konkursowym

Decyzja o partnerstwie w konkursie “Szkoła Czytelników” wynika zarówno z głębokiego zaangażowania w promowanie czytelnictwa, jak i tematu zadania konkursowego. Uczestnicy mają kreatywnie odpowiedzieć na pytanie “Jak książki budują mosty”.

“W stwierdzeniu, że książki budują mosty, nie ma krzty przesady. To właśnie literatura oferuje najpełniejszy wgląd – w sprawy innych ludzi, ich emocje, wyobraźnię i wrażliwość. Spotkania, które dokonują się za sprawą książkowych historii, są naprawdę niezwykłe i odbywają się na wielu poziomach – czytelnik spotyka bohaterów, autorów, ale także – a może przede wszystkim – innych czytelników, którzy często w zupełnie odmienny sposób odbierają te same teksty. Czytanie to nasza wspólna przygoda, tym piękniejsza, im wcześniej się rozpoczyna. Dzieci i młodzież z książkowych mostów zrobią najlepszy użytek, dlatego właśnie tak cieszymy się z inicjatywy podjętej przez TaniaKsiazka.pl" mówi Agnieszka Stankiewicz-Kierus – dyrektorka wydawnicza Grupy Wydawnictwo Kobiece

Wydawnictwo Kobiece rozwija imprinty skierowane do młodych czytelników



Wydawnictwo Kobiece od kilkunastu lat angażuje się w promocję czytelnictwa i edukacji czytelniczej. Prowadzi także dwa imprinty dla młodych czytelników – Świetlik i Young.

Marka Świetlik skupia się na książkach dla dzieci, które nie tylko dostarczają rozrywki, ale także poszerzają horyzonty, edukują, umacniają i wspierają rozwój. W ofercie znajdują się książki znanych polskich autorów i ilustratorów oraz serie edukacyjne i picturebooki.

Marka Young specjalizuje się w literaturze dla młodzieży, poruszając ważne tematy i dostarczając niezbędnej rozrywki. W ofercie znajdują się powieści o miłości, przyjaźni, problemach rodzinnych, fantasy oraz książki reprezentujące różnorodność.

Wydawnictwa Świetlik i Young aktywnie wesprą Szkołę Czytelników



W ramach partnerstwa ze “Szkołą Czytelników”, Wydawnictwa Świetlik i Young podejmą szereg działań mających na celu wsparcie konkursu. Przygotują książki dla laureatów oraz będą aktywnie promować konkurs wśród czytelników i partnerów w swoich social mediach.

“Partnerstwo z konkursem Szkoła Czytelników jest dla nas nie tylko okazją do promocji naszych książek, ale przede wszystkim szansą na zaangażowanie się w ważną inicjatywę mającą na celu rozwój czytelnictwa wśród najmłodszych. Przyłączamy się do tego wydarzenia z prawdziwą przyjemnością. Liczymy na to, że nasze zaangażowanie przyczyni się do wzrostu zainteresowania czytaniem oraz rozwijania kompetencji czytelniczych u uczestników konkursu" - dodaje Agnieszka Stankiewicz-Kierus

Szkoła Czytelników – zasady konkursu

Do udziału w konkursie mogą zgłosić się zespoły uczniowskie (z klasy czy kółek zainteresowań) ze szkół podstawowych z całej Polski pod opieką nauczyciela. Konkurs odbywa się w kategoriach: klasy I – IV i V – VIII. Zadanie polega na udzieleniu kreatywnej odpowiedzi w dowolnej formie na pytanie: “Jak książki budują mosty?” i wysłaniu odpowiedzi od 23.04 do 20.05.2024 r. przez formularz na stronie www.szkolaczytelnikow.pl

Nagrodami głównymi w konkursie są:

– bony na zakupy do TaniaKsiazka.pl (5000 zł i 3000 zł) oraz certyfikaty “Szkoła Czytelników” i czytelnicze gadżety dla szkół

– indywidualne nagrody rzeczowe (książki, przybory szkolne, gadżety czytelnicze) i dyplomy dla uczniów

– bony na zakupy i dyplomy dla nauczycieli.

Wartość nagród w konkursie to ponad 50 tys. zł.

Patroni honorowi: Minister Edukacji, Rzecznik Praw Dziecka i Prezydent Miasta Białegostoku.

Ambasador konkursu: Przemek Staroń – nauczyciel, psycholog i kulturoznawca, zdobywca tytułu Nauczyciel Roku 2018.

Patroni medialni: WP.pl, Magazyn Literacki Książki, Polskie Radio Białystok i Portal Oświatowy.