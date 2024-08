Książki na wakacje: Letnie wybory Wydawnictwa Świetlik

Letnie lektury nie powinny kojarzyć się z obowiązkiem, ale przede wszystkim pełnić funkcję relaksującą, dawać przyjemność, zabawę, rozrywkę. A przy okazji wiedzę o otaczającym nas świecie.

Wydawnictwo Świetlik przygotowało zestawienie wyjątkowych tytułów na wakacje, które gwarantują brak nudy i pełne emocji chwile spędzone w towarzystwie fascynujących bohaterów. Młodzi czytelnicy oraz ich rodzice mogą wybierać z różnych gatunków i tematów, które naprawdę ich interesują.

Świetlik proponuje książki, które mogą inspirować do rodzinnych wypraw i eksploracji przyrody oraz sprawić, że lato będzie niezapomniane.



“Wakacje to bardzo dobry moment na poznawanie różnych regionów naszego kraju, w tym fauny i flory charakterystycznej dla danego obszaru. Tu polecamy przygody Gai z Gajówki - bohaterki serii Anny Włodarkiewicz. Właśnie ukazał się najnowszy tom serii pt. “Wakacyjna misja”, gdzie dzieci poznają m.in. zwierzęta żyjące nad Bałtykiem oraz dowiedzą się, jak chronić ich różne gatunki np. foki czy sieweczki obrożne. Być może zainspiruje to dzieci do wymyślenia własnych akcji np. sprzątania plaży! Warto też przeczytać wcześniejsze książki z serii o Gai (“Chatka w sercu lasu” i “Zagadka opuszczonej wsi”). To pouczająca, a zarazem bardzo rozrywkowa lektura, która może stać się impulsem do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu i wdrażaniu nowych pomysłów na wspólne rozrywki” - mówi Anna Mujta z Wydawnictwa Świetlik (Grupa Wydawnictwo Kobiece).

Z wybierania książek na wakacje warto też zrobić rodzinny zwyczaj. Rodzice i dzieci mogą razem przeglądać propozycje literackie, wybierając te tytuły, które najbardziej odpowiadają zainteresowaniom i upodobaniom młodych czytelników. Wspólnie wybrane książki mogą też być przyczynkiem do ciekawych dyskusji.

“Książką, która skłania do rozmów początkujących czytelników w wieku 3-5 lat jest “Ryś Żartowniś” Niki Jaworowskiej-Duchlińskiej. Rodzice wspólnie z dziećmi mogą zastanowić się nad poczuciem humoru i granicami żartu. Rozumienie tych granic jest szczególnie ważne, gdy przebywamy w większej grupie, np. na koloniach czy wśród rodziny i innych dzieci, które często robią sobie dowcipy. Ta wiedza przyda się też w roku szkolnym. Warto wiedzieć, kiedy możemy żartować, a kiedy lepiej się powstrzymać i nie zrobić komuś przykrości” - podkreśla Anna Mujta.

Czytanie w czasie wakacji, kiedy rodzice mają urlop i więcej czasu dla dzieci, pozwala również na budowanie więzi rodzinnych. Wspólne spędzanie czasu z książką może stać się ulubionym rytuałem zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Co ważne - książki są doskonałym sposobem na nudę również w trakcie długich podróży.

“Oprócz tradycyjnych papierowych książek warto sięgnąć po e-booki i audiobooki, które nie zajmują dużo miejsca i mogą uprzyjemnić rodzinny wyjazd samochodem czy deszczowy wieczór. Audiobooki to świetna alternatywa, szczególnie gdy są czytane przez znanych lektorów, którzy potrafią wciągnąć całą rodzinę w niezwykłą opowieść. Do słuchania polecamy serię Justyny Bednarek o Kurach ("Kury z grubej rury", "O kurza twarz", "Hip, Hip, Kura!") oraz (wspomniane już wcześniej) przygody “Gai z Gajówki”, które dostępne są w formie słuchowisk. Są zrealizowane tak, że bawi się przy nich cała rodzina” - dodaje Anna Mujta.

W Świetliku dużą popularnością wśród dzieci w wieku 9-12 lat cieszy się fantastyczna seria Phila Hickesa o przygodach Aveline Jones (Aveline Jones i duch Malmouth, Aveline Jones i Wiedźmi Krąg) – czyli książek z pogranicza grozy, horroru i książki detektywistycznej, która wciąga od pierwszych stron dzięki swojemu mrocznemu klimatowi. Z kolei młodsze dzieci (6-8 lat) uwielbiają absurdalny humor i szalone przygody, jak w serii książek Nadii Shireen “Dziwnobór” (Zemsta wrednej kocicy. Tom1, Niech posypie się futro. Tom 2), która bawi do łez nawet dorosłych członków rodziny. Natomiast dzieciom, które lubią przygody z czworonogami w roli głównej, polecamy przeuroczą serię Rose Lihou pt. Tycipieski (Sekretni przyjaciele Zuzi. Tom 1, Zaginiony chomik. Tom 2).

Regularne obcowanie z literaturą wpływa pozytywnie na zdolności językowe, koncentrację oraz umiejętność logicznego myślenia. Dzieci, które czytają w wakacje, nie tylko poszerzają swoje horyzonty, ale także utrzymują umysł w dobrej kondycji, co ułatwia powrót do szkolnych obowiązków po wakacyjnej przerwie. Dobre skojarzenia z czytaniem podczas wakacji mogą sprawić, że nadchodzące widmo lektur szkolnych nie będzie aż tak straszne, a książka zagości na stałe w rękach młodego człowieka.