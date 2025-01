Filip Pokrzywniak wzmacnia zespół marketingu i promocji Grupy Wydawnictwo Kobiece

Jego doświadczenie oraz świeże spojrzenie mają wesprzeć rozwój strategii promocyjnych i wzmocnić pozycję marki na rynku wydawniczym.

Filip Pokrzywniak przez ostatnią dekadę pełnił funkcję zarządczą w jednym z czołowych polskich wydawnictw specjalizujących się w literaturze dziecięcej i młodzieżowej. Jego bogate doświadczenie w obszarze promocji oraz pracy z tytułami o różnorodnej tematyce sprawia, że jest doskonale przygotowany do wyzwań, jakie przed nim stawiamy - mówi Agnieszka Stankiewicz-Kierus, właścicielka Grupy Wydawnictwo Kobiece.



„Filip doskonale rozumie specyfikę branży wydawniczej. Trafił do nas z wydawnictwa o podobnej skali działalności, co oznacza, że świetnie odnajdzie się w organizacji pracy z dużą liczbą tytułów i różnorodnością kategorii. Liczę, że jego doświadczenie w promocji literatury dziecięcej i młodzieżowej pomoże nam umocnić pozycję w tych obszarach, a także wprowadzi świeże spojrzenie na nasze kluczowe kategorie, takie jak romans, poradniki czy ezoteryka.”

W nadchodzących miesiącach nowy szef marketingu i promocji ma skupić się na wzmacnianiu najważniejszych dla Grupy kategorii wydawniczych. Jak sam mówi - planuje zmiany, ale nie będzie to rewolucja.

„Do tej pory zespół promocji i marketingu świetnie sobie radził, więc nie zakładam jakichś wielkich czy drastycznych zmian, choć one będą. Bardziej mowa tu o udoskonaleniach, które wpłyną na komfort pracy, ale i jakość promocji. Mam głowę pełną pomysłów i mam nadzieję, że moje doświadczenie pomoże w zwiększeniu rozpoznawalności marek wydawniczych Grupy, co tym samym przełoży się na zwiększenie sprzedaży książek” – mówi Filip Pokrzywniak.

Agnieszka Stankiewicz-Kierus zaznacza, że ma nadzieję m.in. na nowe pomysły obecności wydawnictwa na targach książki.



“Nasza obecność na dużych wydarzeniach targowych jest już standardem, zawsze przykładamy wagę do tego, by nasze stoiska przyciągały czytelników. Wg mnie jest jeszcze przestrzeń do ulepszeń i możemy to robić jeszcze atrakcyjniej. Liczę na to, że nowy szef zespołu promocji i marketingu będzie miał ciekawe propozycje. Z drugiej strony mamy świetny, budowany od lat zespół, więc mam nadzieję, że i praca z nami będzie dla Filipa ciekawa i satysfakcjonująca”.

W 2025 roku Grupa Wydawnictwo Kobiece planuje wydać około 300 tytułów w ramach swoich imprintów. Kluczowe będzie dalsze rozwijanie kategorii literatury dziecięcej i młodzieżowej oraz wzmacnianie pozycji w kategoriach, które stanowią fundament oferty. Grupa Wydawnictwo Kobiece działa na rynku książki od 2008 roku. Wydaje książki pod sześcioma imprintami: Wydawnictwo Kobiece, Papierowe Serca, Mova, Young, Świetlik i Illuminatio.